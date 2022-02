Em cruzeiro, Patrícia Poeta faz fotos deslumbrantes com o nascer do sol

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou estilo ao fazer cliques em navio aproveitando a natureza

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 09h19

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com novas fotos de sua viagem de cruzeiro.

Nesta quinta-feira, 17, a jornalista global iniciou o dia mostrando como está aproveitando a paisagem em alto mar.

Cheia de estilo, Patrícia Poeta apareceu com um look casual nada básico. De shorts jeans e kimono estampado, ela surgiu plena aproveitando o nascer do dia.

"Viva o nascer do sol! Por essa beleza da natureza (até rimou…) vale à pena madrugar!", escreveu ela na legenda dos cliques.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Simplesmente arrasando", admiraram os internautas. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 16, Patrícia Poeta encantou ao aparecer no navio com um look amarelo e depois com uma roupa xadrez.

Veja as fotos de Patrícia Poeta no cruzeiro: