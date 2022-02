Com look xadrez, Patrícia Poeta curte pôr do sol e ganha elogios dos fãs: ''Maravilhosa''

A apresentadora Patrícia Poeta está de férias na Flórida e aproveitou para curtir o pôr do sol com um look estiloso

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 21h31

Com look xadrez, Patrícia Poeta curte pôr do sol e ganha elogios dos fãs - Reprodução/Instagram