Patrícia Poeta chama a atenção ao surgir toda estilosa em navio: ''Linda demais''

Apresentadra Patrícia Poeta surgiu de macacão amarelo toda deslumbrante em alto mar e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 14h28

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou ao compartilhar fotos curtindo um navio.

Nesta quarta-feira, 16, a jornalista global mostrou para os internautas que está em um cruzeiro viajando acompanhada de Tania Kalill (44) e da filha da atriz, Isabela Oliveira(15).

Vestindo um macacão amarelo, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante no local e se destacou com sua beleza em alto mar.

"Looking out over the sea", escreveu ela na legenda da publicação em que apareceu admirando as águas do oceano. "E bem acompanhada", falou sobre estar com a atriz a garota.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros de viagem da famosa. "Linda demais", disseram os fãs. "Bela sempre", disseram outros.

Além de compartilhar suas viagens, Patrícia Poeta publica em sua rede social cliques fitness e fotos deslumbrantes na praia.

Veja as fotos de Patrícia Poeta no navio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)