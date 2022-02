Patrícia Poeta monta look elegante com barriga de fora e chama a atenção: ''Linda demais''

Apresentadora Patrícia Poeta montou look laranja cheio de estilo e arrancou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h31

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com mais um de seus looks do dia.

Nesta quarta-feira, 09, a jornalista global compartilhou uma foto de um ensaio usando uma roupa com toques em laranja e chamou a atenção.

Cheia de elegância, Patrícia Poeta conseguiu combinar um cropped com classe. "Bom dia.. e de laranja ( a cor da vitalidade)! Uma quarta abençoada pra gente - com força e disposição!", desejou ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo elogiaram a famosa. "Ficou linda de laranja", admiraram os fãs a cor nela. "Linda demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta roubou a cena na rede social ao surgir deslumbrante em um maiô branco.

Veja o look de Patrícia Poeta: