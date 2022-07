De vestidinho brilhante, Maraisa exibe pernão no palco

Cantora Maraisa chamou atenção ao surgir com vestido curtinho e cheio de brilhos em show

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h40

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), impressionou com mais um look arrasador. Nesta sexta-feira, 22, a artista sertanejo chamou a atenção ao compartilhar fotos usando a roupa brilhante no palco.

Usando o vestido curtinho, decotado e repleto de brilhos, a famosa surgiu deslumbrante em um show. Com as pernas à mostra, Maraisa mostrou ser dona de curvas deslumbrantes.

"Um pouquinho sobre ontem para vocês… Foi lindo ver a galera toda animada do início ao fim do show, curtindo com a gente! Nosso primeiro encontro aqui foi em 2019 e voltamos com tudo mais uma vez! Como é bom voltar em um lugar e sentir que o público gosta de verdade do nosso show, nós temos muito amor por essa cidade! Desde a primeira vez, foi uma conexão única! Obrigada pela noite perfeita, Pitangueiras/SP", contou ela sobre a apresentação.

Nos comentários dos cliques, os internautas admiraram a famosa. "A mulher mais linda desse mundo", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa surpreende com novo visual

No último domingo, 17, Maraisa apareceu na final do The Voice Kids com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança.

Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Ainda nos últimos dias, Maraisa falou sobre se adaptar a um novo estilo ao aparecer com as madeixas curtinhos e usando um conjuntinho ousado, de top e saia micro com fenda no limite.

