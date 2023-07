Com decotes e fenda, Paolla Oliveira surge arrasadora com look de franjas: 'Sem defeito'

Paolla Oliveira surge poderosa em vestido de franjas e para tudo com produção espetacular para final de 'Dança dos Famosos'

A atriz Paolla Oliveira caprichou na produção para integrar o júri da final do Danças dos Famosos neste domingo, 02. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos e um vídeo exibindo seu look arrasador para o momento no palco do Domingão Com o Huck.

Para o evento especial, a namorada de Diogo Nogueira apostou em um vestido nada discreto, todo de franjas, com decote na frente e nas costas. Além dessas aberturas, o modelo ainda tinham uma fenda na perna.

Paolla Oliveira arrematou a combinação com acessórios dourados bem grosso, cabelo belo e uma maquiagem marcante com batom vermelho. "Quanto mais tecnológicos e conectados ficamos, mais eu admiro o que a gente conquista através dos desafios pessoais, usando nosso melhor instrumento: O corpo", começou dizendo.



"Quando entrei no "Dança" a primeira vez, não sabia o que me esperava, era tudo novidade! Na segunda experiência, só consigo atribuir à magia da dança, das artes e desse quadro. E assim fomos flutuando e marcando o compasso, indo além das barreiras, inclusive do próprio corpo e sendo feliz! Feliz por entender que somos muito mais do que o que parece nos limitar! Parabéns a todas e todos que participaram. Sou fã mesmo", falou ela sobre ter tido a experiência de participar do quadro e de ter ganhado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Deusa. Pensa numa mulher linda, sem defeitos", admiraram os fãs. "Você é um acontecimento, Paolla", falaram os internautas.

Nas últimas semanas, a atriz participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo sincero, Paolla Oliveira revelou um pouco de sua intimidade ao falar sobre o uso de vibradores e até se toparia viver um casamento aberto com Diogo Nogueira.

Diogo Nogueira revela o que fez para conquistar Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira, que é a sua atual namorada. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz.

Sincero, ele contou que os dois apenas de encontraram e perceberam as semelhanças em suas vidas. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, disse ele.

E completou: “Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla”. Recentemente, a atriz também comentou sobre a relação deles. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, afirmou ela ao Gshow.