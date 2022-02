Com bota igual a de Jade Picon, Lívia Andrade surge arrasadora com look ousadíssimo

Apresentadora Lívia Andrade montou look com bota de mais R$ 2 mil e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 10h12

A apresentadora Lívia Andrade (38) causou com mais um look ousado!

Nos últimos dias, a ex-apresentadora do SBT compartilhou fotos em sua rede social usando uma combinação cheia de atitude e deu o que falar.

De micro shorts jeans, bermuda arrastão amarela e um top da mesma cor, Lívia Andrade surgiu poderosa combinando as peças com uma bota que brilha de mais de R$ 2 mil, a mesma usada por Jade Picon (20) no BBB 22.

"Carnavrau #neonvibes", escreveu ela na legenda dos cliques em que apareceu fazendo várias poses e se exibindo com ousadia.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Deusa linda", admiraram os fãs. "Belíssima e maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade voltou ao Brasil após mais uma temporada nos EUA e aproveitou para renovar o visual.

Veja o look de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)