Big Brother / Que luxo!

No BBB22, Jade Picon rouba a cena com bota de cowboy brilhante de R$ 2,1 mil

No Jogo da Discórdia, Jade Picon chamou a atenção ao aparecer com look cheio de estilo e bem diferente

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 09h32

Jade Picon rouba a cena com bota de cowboy brilhante e de alto valor - Reprodução/Instagram