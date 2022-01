Camila Queiroz aposta em vestido grifado de mais de R$ 10 mil para aparecer na Band

Para participar da Pizzaria do Faustão, atriz Camila Queiroz elegeu look preto nada básico e impressionou

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 09h01

A atriz Camila Queiroz (28) impressionou ao mostrar detalhes do look usado na Pizzaria do Faustão nesta segunda-feira, 24.

Para participar do programa de Fausto Silva (71) na Band com o marido Klebber Toledo (35), a ex-global apostou em um vestido de grife.

Com a peça transpassada e nada básica, que custa em torno de R$ 10.360, Camila Queiroz surgiu deslumbrante e esbanjou beleza.

"Hoje tem a primeira pizzaria do @faustaonaband as 20:30hrs. Te espero lá", disse ela na legenda sobre sua participação no programa de Faustão.

Nos comentários, os internautas encheram a esposa de Klebber Toledo. "Aff que deusa", escreveu Mariana Rios (36). "Que maravilhosa", exclamaram os fãs.

Durante sua participação na Pizzaria do Faustão, Camila Queiroz falou sobre sua experiência em Verdades Secretas e sobre sua relação com o esposo.

Veja o look de Camila Queiroz: