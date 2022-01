No Faustão, Camila Queiroz fala sobre trabalho em 'Verdades Secretas': ''Ficava exausta''

Atriz Camila Queiroz participou da Pizaria do Faustão com Klebber Toledo e falou sobre sua experiência em série da Globo

Publicado em 25/01/2022

Nesta segunda-feira, 24, Camila Queiroz (28) marcou presença no programa de Fausto Silva (71) na Band com o marido Klebber Toledo (35).

No quadro Pizzaria do Faustão, o casal falou um pouco sobre seu relacionamento e a atriz comentou sobre sua partição em Verdades Secretas, série em que deixou no ano passado antes de finalizar as gravações.

Camila Queiroz em Verdades Secretas

Ao falar sobre seu trabalho em Verdades Secretas, Camila Queiroz contou que as cenas exigiam muito de seu condicionamento físico.

“Eu ficava exausta com aquelas cenas, eram muito cansativas. Mas faz parte do trabalho”, declarou a intérprete de Angel na trama.

A atriz ainda comentou como a personagem a transformou: "Me despertou mais sensualidade. Descobri mais coisas sobre mim, e isso aflora na sensualidade de outra maneira".

Klebber Toledo revelou que não sente ciúmes das cenas picantes da esposa. “A gente tem que entender que a liberdade é um princípio da união. Apesar de ser um casal, cada um tem que ter seu espaço”, disse ele que também é ator.

O casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Na Pizzaria do Faustão, Camila Queiroz e Klebber Toledo falaram um pouco de seu relacionamento, que começou em 2016.

"Eu tenho que ter muita calma, muita paciência. Relacionamento é um exercício todos os dias - você tem que ter compreensão, calma, e vocês escolheram estar juntos, é escolher o outro todo dia, e fazer dar certo todo dia", declarou a atriz.

A ex-global também comentou sobre a relação deles durante a quarentena. “Durante a pandemia, eu descobri que ele é perfeccionista, e tem hora que é demais - o que pode ser um defeito e uma qualidade também. Quem está bem não está vivendo o que está acontecendo, né? Porque ficar dentro de casa (é) difícil”, disse.

Saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas

Em novembro do ano passado, a Globo anunciou em um comunicado que Camila Queiroz não fazia mais parte do elenco de Verdades Secretas.

Após o anúncio, a atriz se pronunciou em sua rede social explicando sua versão. Na ocasião, Klebber Toledo saiu em defesa da amada dizendo: "Nós artistas não somos objetos".