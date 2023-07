Após virar chacota, Larissa Manoela reafirma look polêmico: 'Amei'

Larissa Manoela reafirma look com acessório 'macabro' usado em evento e chama a atenção

A atriz Larissa Manoela deu o que falar com o look montado para marcar presença na pré-estreia de um filme, nesta terça-feira, 18, em um shopping do Rio de Janeiro. Acompanhada de seu noivo, o ator André Luiz Frambach, a famosa chamou a atenção ao surgir usando um acessório diferente.

Entrando no clima do longa, a ex-global apostou em peças de tons rosa e surpreendeu ao colocar um colar com pernas de boneca. O item inusitado logo virou assunto na internet e muitos estranharam o objeto o definindo até como "macabro".

Após a repercussão, Larissa Manoela ignorou as críticas e compartilhou fotos em sua rede social exibindo detalhes da produção. "Hi Barbie! Pré estreia Barbie Brasil", disse ela na legenda ao exibir os registros da noite ao lado de seu noivo.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista admiraram o look. "Eu amei tanto o look de vocês! E cara acredita que eu arrancava as pernas das minhas Barbies para fazer varinha?", aprovou uma fã. "Tão linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram o primeiro ano juntos. A famosa então revelou o que fizeram para celebrarem o momento. O casal está junto desde 2022, quando engataram o namoro e assumiram o romance para os fãs.

Larissa Manoela surge deslumbrante em casamento: "Dia mais feliz da minha vida"

A atriz Larissa Manoela encantou os fãs e seguidores ao aparecer deslumbrante em um casamento realizado na noite deste sábado, 15. Nas redes sociais, ela apareceu com um look espetacular ao lado do noivo, André Luiz Frambach.

Nas fotos, a atriz surge com um vestido sem alças em tom verde bem intenso. Com o colo à mostra, a bela impressionou os fãs com sua beleza, estilo e elegância. Quem compartilhou as fotos foi o ator que comemorou o momento.

"Sem dúvida ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver um casamento já é lindo e emocionante. Ver o casamento de um irmão meu, que me viu nascendo, e de certa forma ser um dos “responsáveis” por esse encontro faz tudo ser mais emocionante ainda", disse ele.

O galã também ficou encantado com a primeira vez que entrou na igreja com Larissa Manoela. "Poder entrar pela primeira vez no altar com meu sorvetinho, minha vida, o amor da/pra minha vida como padrinhos(ainda) faz a gente só ter mais vontade e ansiedade ainda de finalmente termos esse nosso momento que é um grande sonho nosso", escreveu ele.

Recentemente, Larissa Manoela inclusive causou polêmica ao falar sobre o tema. Em uma entrevista que será exibida pelo Fofocalizando, ela foi questionada sobre a relação com a família. De maneira sincera e transparente, a atriz esclareceu que agora tem "uma nova família".

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, afirmou durante a entrevista para o repórter Fofoquito.