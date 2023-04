Larissa Manoela já fez fotos de tirar o fôlego em Fernando de Noronha; relembre

Em uma viagem com André Luiz Frambach, Larissa Manoela foi pedida em casamento na ilha

A atriz e cantora Larissa Manoela (22) sempre compartilha em seu perfil oficial do Instagram cliques e registros de suas viagens e passeios à praia, exibindo o corpo escultural e uma verdadeira coleção de biquínis. Em dezembro do ano passado, a artista viajou para o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e compartilhou momentos de tirar o fôlego.

Ao lado do então namorado André Luiz Frambach (26), ela passou uma temporada na ilha e mostrou para os fãs e seguidores passeios de barco, jantares em restaurantes e os drinks que experimentou. Além disso, ela também visitou os principais pontos turísticos da ilha, como a Praia do Sancho, o Forte Noronha, a Praia Cacimba do Padre e muitos outros locais paradisíacos.

Além disso, foi durante a viagem ao cartão postal de diversos famosos que a atriz ficou noiva do ator, que estava namorando há alguns meses, na época. Os dois anunciaram o noivado com uma publicação compartilhada no Instagram, e surpreenderam fãs e internautas que torcem pelo casal. "A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!", dizia a publicação.

Leia também:Mansão de Larissa Manoela ocupa mais de dois terrenos em condomínio; saiba quanto custou

Na sequência de imagens, Larissa Manoela e André Luiz aparecem curtindo um passeio de barco, ao pôr do sol. Em uma delas, o ator aparece ajoelhado enquanto segura as mãos da artista, que aparece bastante emocionada com o pedido. Nos comentários, amigos e famosos celebraram a notícia, como Klara Castanho, Viih Tube e Camila Queiroz.

Os dois ainda não divulgaram quando pretendem realizar a cerimônia de casamento, nem o local escolhido. Pouco tempo após o pedido de casamento, a atriz e sua mãe, Silvana Taques, se desentenderam e protagonizaram uma polêmica, com direito a unfollow no Instagram e indiretas para o noivo, André Luiz.

CONFIRA FOTOS DE LARISSA MANOELA EM FERNANDO DE NORONHA:

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Foto: Reprodução/Instagram @larissamanoela