Você sabia? Richarlison já disse que ficaria com Anitta

Richarlison falou sobre interesse amoroso na cantora Anitta: 'Depois que eu ganhar a Copa do Mundo'

O jogador de futebol Richarlison conquistou o coração dos brasileiros após fazer doi gols no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Agora, uma entrevista antiga dele foi recuperada na internet e está dando o que falar! Há alguns meses, ele contou que ficaria com a cantora Anitta se ela tiver interesse nele.

Em uma participação em uma live no canal Pilhado, do YouTube, o atleta contou que teria interesse na musa da música. Richarlison foi questionado se já tinha ficado com Anitta e ele negou, mas demonstrou o seu interesse. “Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero”, disse ele, que ainda brincou: “Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”.

Richarlison ficou solteiro antes da Copa do Mundo

Recentemente, o atacante titular da Seleção Brasileira Richarlison deu o que falar na web, após terminar seu relacionamento com a modelo e influenciadora Sandri Oliveira antes de viajar para a Copa do Catar, informou o Jornal Extra.

Embora, seja bastante discreto em relação a sua vida pessoal, durante o bate-papo com Isa Pagliari no quadro "Day Off", do Canal Ronaldo TV, no Youtube, o craque revelou o motivo de ter colocado um ponto final na relação com Sandri.

"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha", revelou o atleta.