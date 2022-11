Richarlison terminou relacionamento antes de viajar para a copa; saiba o motivo!

O atacante da Seleção Brasileira colocou um ponto final na relação antes de embarcar para o Catar, diz jornal

Richarlison é o nome dele!

Recentemente, o atacante titular da Seleção Brasileira, deu o que falar na web, após terminar seu relacionamento com a modelo e influenciadora Sandri Oliveira antes de viajar para a Copa do Catar, informou o Jornal Extra.

Embora, seja bastante discreto em relação a sua vida pessoal, durante o bate-papo com Isa Pagliari no quadro "Day Off", do Canal Ronaldo TV, no Youtube, o craque revelou o motivo de ter colocado um ponto final na relação com Sandri.

"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha", revelou o atleta.

Em seguida, ele afirmou que não estava se sentindo bem dentro da relação, pois ela o cobrava demais."Se eu tô errado, fico ali ouvindo. Mas se tô certo, esquece. Não gosto de injustiça", declarou.

