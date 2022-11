Richarlison avisa que vai apostar em corte de cabelo especial para Copa do Mundo no Catar

Entre os 26 selecionados por Tite, Richarlison quer apostar no visual marcante para ser lembrado durante a Copa

Publicado em 07/11/2022

O jogador de futebol Richarlison (25) foi um dos 26 convocados pelo técnico Tite (61) para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. E o atacante do Tottenham Hotspurs já avisou nesta segunda-feira, 7, que vai lançar um corte de cabelo especial para a ocasião especial.

Em suas redes sociais, o atacante mostrou como será o novo visual. "Tô ligado no que vocês pediram e já vou lançar a braba! Esse é o corte antizica com arruda na cabeça. Ele esteve comigo e me ajudou a superar os obstáculos mais difíceis. Agora, sou eu quem convoco geral pra colocar o antizica na cabeça! Confia", escreveu ele em sua publicação no Instagram.

Recentemente, no mês de setembro, Richarlison, mais conhecido como Pombo pelos fãs, foi vítima de racismo durante o amistoso entre Brasil e Tunísia, disputado em Paris, no estádio do Paris Saint-Germain, que terminou em uma vitória canarinha por 5 a 1.

Durante a partida, uma banana foi arremessada enquanto comemorava após o atacante marcar seu gol na partida. "Enquanto ficarem de 'blá, blá, blá' e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão", escreveu.

Richarlison foi importante para a Seleção Brasileira nas Olimpíadas

Em 2021, durante as olimpíadas de Tóquio, Richarlison foi um dos grandes responsáveis para que a Seleção Brasileira conquistasse a medalhe de ouro. Na primeira partida do torneio, o Pombo marcou três gols, sendo parabenizado pelo apresentador e jornalista Tadeu Schmidt. "Boa, @richarlison !!! Claro que tinha uma brecha no regulamento, @galvaobueno!", disse ele, sobre abrir uma brecha para o atleta pedir três músicas no Fantástico. "O futebol começou bem demais na olimpíada!!! Com os meninos e com as meninas! E fazer 3 gols na estreia é pra poucos, Richarlison!!!! Monstro!!! Arrebentaaaaaaa!!!!", encerrou o jornalista.

"É uma sensação que não tem como explicar, é o meu primeiro hat-trick, ainda mais com essa camisa. Estou muito feliz, um sonho realizado", celebrou Richarlison.