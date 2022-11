Você sabe o motivo de Richarlison ser chamado de ‘Pombo’? Descubra

Atacante Richarlison comemora imitando um pombo depois de marcar e abusa de emojis do animal em suas postagens

Nesta quinta-feira, 24, o atacante Richarlison (25), camisa 9 da Seleção Brasileira, garantiu a vitória da equipe com dois gols contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo no Catar. Em suas comemorações, o jogador comemora como um pombo, que também é seu apelido. Mas você sabe porque ele é chamado assim?

O capixaba, atualmente defendendo o Tottenham Hotspurs, da Inglaterra, jogava no começo de sua carreira, ainda pequeno, no Nova Venécia, time de sua cidade natal no estado do Espírito Santo, chegando a passar por clubes de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até ir para a Inglaterra, começando sua trajetória no Watford.

Mas apenas em setembro de 2018, ele virou o “Pombo”. Na época, uma música chamada “Dança do Pombo”, do MC Faísca e os Perseguidores, estava viralizando na internet. Foi quando o camisa 9 decidiu gravar um vídeo dançando a coreografia da canção.

Quando postou em suas redes sociais, o vídeo bombou, fazendo com que ele começasse a comemorar seus gols pelo Everton com a coreografia da música. A brincadeira acabou pegando, fazendo com que ele adotasse o apelido, utilizando bastante para si mesmo, abusando de emojis de pombo nas redes sociais.

PEGUE O POMBO

PEGUE O POMBO



UM FOGUETE 😤🕊️ pic.twitter.com/GWqe4ngpwW — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) November 24, 2022

Hoje, Richarlison é uma das grandes esperanças do Brasil para estufar as redes dos gols durante a Copa do Mundo no Catar. Nesta quinta-feira, ele já deixou dois para poder sair com a vitória, a primeira rumo ao Hexa!

Richarlison fala sobre os seus dois gols na Copa do Mundo: 'Sonho de criança'

"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida ao meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Estamos felizes e confiantes agora", disse ele.

Então, o atleta lembrou de sua recuperação e do receio de não ser escalado para a Copa. "Há quatro semanas eu estava chorando. No dia de fazer exame acho que foi um dos mais demorados da minha vida, fiquei esperando sair o resultado, os doutores passando de um lado para o outro, o tempo não passava. Valeu todo o esforço da recuperação, tratei dois períodos para vir pra Copa do Mundo", afirmou.