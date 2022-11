Richarlison fala sobre os seus dois gols na Copa do Mundo: 'Sonho de criança'

Richarlison comemora a sua conquista na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e relembra: 'Há quatro semanas eu estava chorando'

O jogador de futebol Richarlison foi a grande estrela do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ele fez os dois gols que deram que a vitória para o time brasileiro sobre a Sérvia nesta quinta-feira, 24. Ao sair do campo, o atleta contou sobre a sua alegria.

"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida ao meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Estamos felizes e confiantes agora", disse ele.

Então, o atleta lembrou de sua recuperação e do receio de não ser escalado para a Copa. "Há quatro semanas eu estava chorando. No dia de fazer exame acho que foi um dos mais demorados da minha vida, fiquei esperando sair o resultado, os doutores passando de um lado para o outro, o tempo não passava. Valeu todo o esforço da recuperação, tratei dois períodos para vir pra Copa do Mundo", afirmou.