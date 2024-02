Viúva de Wilson Fittipaldi faz homenagem comovente para ele

Ao dar adeus para Wilson Fittipaldi, a viúva dele, Rita Reis Fittipaldi, fez um post emocionante com sua última mensagem para o marido

A morte do ex-piloto de Fórmula 1Wilson Fittipaldi comoveu os fãs ao redor do Brasil na última semana. Agora, a viúva dele, Rita Reis Fittipaldi, fez a última homenagem para o marido nas redes sociais no dia da última despedida para ele.

Em um post no Instagram, ela relembrou fotos dele em vida e também no hospital. Ela ainda relembrou a vida feliz que tiveram e se despediu dele.

“Descanse em paz, Wilsinho. Meu amor, você lutou bravamente todos esses dias! Agora, está na glória de Deus. Deus deu, Deus levou… Louvado seja o senhor. Gratidão por ter vivido momentos maravilhosos ao seu lado e de toda família Fittipaldi”, disse ela.

O corpo de Wilson Fittipaldi foi levado para um cortejo pela pista do Autódromo de Interlagos no último sábado, 24, quando fizeram uma volta na pista com o caixão em cima de um carro de bombeiro. Neste domingo, 25, a família realiza o velório em um cemitério na zona sul de São Paulo, que é restrito para os mais próximos.

View this post on Instagram A post shared by Rita Reis Fittipaldi (@rita.reis.fittipaldi)

Morte de Wilson Fittipaldi

O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi morreu aos 80 anos de idade. A morte dele aconteceu às 6h da manhã desta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo.

Ele estava internado desde dezembro de 2023, quando sofreu uma parada cardíaca em decorrência de um engasgo. Na época, a esposa dele, Rita, contou que o atleta engasgou com um pedaço de carne e sofreu uma parada cardíaca. Ele foi internado e entubado. Depois de fazer a traqueostomia, ele chegou a ser extubado e foi para o quarto em janeiro.

Ele deixou a esposa, Rita, e o filho, Christian Fittipaldi.

Antes do engasgo em dezembro, ele tirou uma última foto ao lado da família em um momento de alegria e a imagem foi compartilhada nas redes sociais, já que também era o dia do aniversário dele.