Vídeo de momento íntimo de Neymar Jr e Bruna Biancardi viraliza na internet

Neymar Jr aparece todo feliz em vídeo intimista com Bruna Biancardi e encanta os fãs

Um vídeo de Neymar Jr e Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 13. As imagens mostraram um vídeo intimista dos dois de quando ela contou para o atleta que estava grávida.

No vídeo, Bruna apareceu entregando o teste de gravidez positivo para Neymar Jr, que abriu um sorrisão e deu um abraço na amada. O momento intimista do casal gerou repercussão e comentários dos internautas.

Vários seguidores alfinetaram a postura do jogador de futebol com a mãe de sua filha. “Que ele seja um grande pai, porque um bom namorado ele nunca foi”, disse um internauta. “Eita, como endeusam ele”, declarou outro. “Seria lindo se não soubéssemos da realidade”, escreveu mais um.

A filha deles nasceu no dia 6 de outubro em uma maternidade de São Paulo e já está em casa com a mãe.

Por que Neymar Jr não assistiu ao nascimento da filha?

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, em suas redes sociais. Depois de ter alta da maternidade, ela fez uma retrospectiva de como foi o parto da filha e falou sobre a ausência do pai da bebê na hora do seu nascimento.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. Ela contou que a irmã, Bianca Biancardi, foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela. Em outro momento, ela exibiu uma foto com Neymar Jr e contou sobre como ele foi presente ao conhecer a filha. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou.