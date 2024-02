Saiba quanto Popó e Bambam ganharam por luta

A luta de Arcelino Popó e Kleber Bambam durou menos de um minuto, mas eles faturaram uma bolada em dinheiro. Colunista revelou os valores

A luta de Arcelino Popó Freitas e Kleber Bambam durou apenas 36 segundos, mas os dois embolsaram uma verdadeira fortuna pelo duelo. De acordo com o colunista Leo Dias, eles faturaram alto com a luta no evento Fight Music Show.

O jornalista informou que Popó ganhou R$ 5 milhões por sua vitória contra o rival. Enquanto isso, Bambam faturou R$ 6 milhões, valor que também incluiu o pagamento dos seus patrocinadores.

Logo depois da luta, Bambam e Popó gravaram vídeos juntos nas redes sociais e o ex-BBB brincou: “Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Parabéns”, disse ele, e completou: "Fizemos um show, né? Te fala, maior evento que já teve na história do Brasil. De números, de visualização, internet, Instagram, internet bombou, os seus patrocínios parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz! E fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão".

Bambam relembrou fora de Sheila Mello

O ex-BBB Kleber Bambam divertiu os fãs ao contar que já levou um fora da dançarina Sheila Mello. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que levou um 'toco' da ex-loira do É o Tchan e ainda insinuou que ela o trocou por outro homem famoso.

"A Sheila Mello tocou no meu ombro, quando eu era segurança na boate, nem tinha entrado ainda no 'Big brother', nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou... Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate, e eu estava ali paquerando ela, tentando sair com ela... Só que chegou o Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica, e ficou com ela. Eu perdi para o Cielo", disse ele.

Então, Bambam ainda relembrou o clima de romance com outras famosas. "Na época que eu era solteiro, de 2002 a 2015, eu ia em todas as festas da 'Playboy', e paquerava as moças. Fiquei com 54 capas, fora as capas da revista 'Sexy'. Paquerei a Gracyanne (Barbosa), que hoje é casada com o Belo, meu amigo, a Mirella (Santos), que hoje é casada com o Ceará. Eu era bom nisso. Também peguei todas as mulheres frutas, toda a salada de frutas (risos)", contou.