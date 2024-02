MC Gui e Nego do Borel: saiba quanto eles ganharam com luta

Luta de MC Gui e Nego do Borel rendeu muito dinheiro para os dois artistas. Colunista revela quanto cada um ganhou com o evento

Os cantores MC Gui e Nego do Borel agitaram os fãs neste final de semana com uma luta no Fight Music Show 4, no qual eles duelaram. O mais novo levou a melhor e venceu a competição, mas ambos faturaram uma bolada em dinheiro.

De acordo com o colunista Leo Dias, os dois embolsaram alguns milhões após a luta. O jornalista informou que MC Gui faturou R$ 2 milhões, que incluiu o prêmio e o patrocínio. Por sua vez, Nego do Borel ganhou R$ 1,2 milhão .

Vale lembrar que Gui venceu Borel por nocaute técnico no final do terceiro round.

O segredo do emagrecimento de MC Gui

O cantor MC Gui pediu peso nos últimos meses para lutar contra Nego do Borel em um campeonato neste final de semana. O rapaz apareceu bem mais magro após eliminar 17 kg em seis meses e o segredo da mudança na silhueta foi revelado.

O nutricionista dele, Renan Martins, contou o que foi necessário para ele emagrecer. MC Gui fez treinos intensos e frequentes, além de ter disciplina para seguir o plano alimentar proposto. "Começou a treinar forte. O treino, assim como a dieta, é essencial no processo de emagrecimento. Muitas pessoas não gostam de treinar e acreditam que só através da alimentação vão alcançar o resultado esperado. Sim, você pode até ter resultado, mas isso vai ser bem mais demorado caso você tenha uma boa rotina de treino", disse o profissional.

Então, ele ainda elogiou a disciplina do cantor, que não saiu da dieta em nenhum dia. "Ele fez o que tinha que ser feito, independente de estar viajando, a passeio ou a trabalho. Estava sempre preocupado em seguir o cronograma de treino e plano alimentar", declarou.