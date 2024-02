Segredo revelado! Saiba como MC Gui eliminou 17 kg em poucos meses

MC Gui apareceu magérrimo após eliminar 17 kg e o segredo do emagrecimento repentino foi revelado publicamente

O cantor MC Gui pediu peso nos últimos meses para lutar contra Nego do Borel em um campeonato neste final de semana. O rapaz apareceu bem mais magro após eliminar 17 kg em seis meses e o segredo da mudança na silhueta foi revelado.

O nutricionista dele, Renan Martins, contou o que foi necessário para ele emagrecer. MC Gui fez treinos intensos e frequentes, além de ter disciplina para seguir o plano alimentar proposto. "Começou a treinar forte. O treino, assim como a dieta, é essencial no processo de emagrecimento. Muitas pessoas não gostam de treinar e acreditam que só através da alimentação vão alcançar o resultado esperado. Sim, você pode até ter resultado, mas isso vai ser bem mais demorado caso você tenha uma boa rotina de treino", disse o profissional.

Então, ele ainda elogiou a disciplina do cantor, que não saiu da dieta em nenhum dia. "Ele fez o que tinha que ser feito, independente de estar viajando, a passeio ou a trabalho. Estava sempre preocupado em seguir o cronograma de treino e plano alimentar", declarou.

Antes e depois do ex-BBB Eliezer

O ex-BBB Eliezer agitou as redes sociais ao comparar o quanto já emagreceu em apenas dois meses de mudança no seu estilo de vida. Pai de Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube, ele contou que emagreceu 8 quilos desde o mês de maio e está com o foco para perder ainda mais medidas em seu corpo.

Nos stories do Instagram, o rapaz mostrou fotos de quando estava com 102 kg e também uma selfie atual, com 94 kg. “Durante a nossa gravidez, eu parei de treinar, comi como se não houvesse o amanhã e engordei mais de 10 kg em 5 meses. A Lua nasceu, a alimentação piorou, noites sem dor e eu engordei mais. Até que acordei e um dia resolvi mudar”, disse ele.

Eliezer contou que quer emagrecer ainda mais para recuperar o corpo que tinha quando era mais jovem.