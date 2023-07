Tá magro! Ex-BBB Eliezer exibe antes e depois da transformação em seu corpo

Ex-BBB Eliezer revela que emagreceu 8 quilos em 47 dias e exibe fotos de antes e depois

O ex-BBB Eliezer agitou as redes sociais nesta terça-feira, 11, ao comparar o quanto já emagreceu em apenas dois meses de mudança no seu estilo de vida. Pai de Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube, ele contou que emagreceu 8 quilos desde o mês de maio e está com o foco para perder ainda mais medidas em seu corpo.

Nos stories do Instagram, o rapaz mostrou fotos de quando estava com 102 kg e também uma selfie atual, com 94 kg. “Durante a nossa gravidez, eu parei de treinar, comi como se não houvesse o amanhã e engordei mais de 10 kg em 5 meses. A Lua nasceu, a alimentação piorou, noites sem dor e eu engordei mais. Até que acordei e um dia resolvi mudar”, disse ele.

Eliezer contou que quer emagrecer ainda mais para recuperar o corpo que tinha quando era mais jovem.

Eliezer reflete sobre a paternidade

O influencer Eliezer fez um relato em suas redes sociais sobre a paternidade. Assuntos como abandono paterno, falta de disponibilidade afetiva e violência doméstica foram abordados no vídeo. "Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre como está sendo toda essa experiência da paternidade. A gente vê tantos relatos de mães na internet falando sobre a maternidade, só que homens falando sobre paternidade são poucos", iniciou explicando a motivação para o relato.

O influenciador disse que ele mesmo nunca imaginou que seria pai. "Eu sempre pensei que a paternidade viria para atrapalhar a minha vida". Mas que hoje ele entende que o significado da paternidade é o cuidado, e que ele sentiu essa responsabilidade desde o momento em que descobriu que seria pai. Ainda na gestação de Viih, ele começou a se informar sobre o assunto, com cursos e workshops, que são seminários ou cursos mais intensivos.

Eli também fez uma reflexão acerca do fato de que muitos homens não foram "criados para cuidar", pois este atributo muitas vezes acaba sendo mais atrelado ao feminino, as mães dos bebês: “O homem sabe cuidar? Cuidado no sentido real e amplo da palavra que vem com responsabilidades e não no abstrato. Nossa educação é toda construída em uma sociedade cheia de conceitos machistas onde todo e qualquer assunto que crie uma sensação 'falsa' de ameaça a essa tal masculinidade, é ignorado e deixado de lado e a consequência disso é uma sociedade de homens que não foram criados para cuidar e eu me incluo nessa e hoje é muito claro pra mim que o meu “medo” da paternidade vem muito desse lugar e, em contrapartida, no outro lado toda menina quando nasce é “imposto” pra ela, que ela nasceu pra cuidar e ponto final".