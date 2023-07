Ex-BBB Kleber Bambam relembra quando levou um 'fora' de Sheila Mello

Ex-BBB Kleber Bambam diz que paquerou Sheila Mello: 'Tentando sair com ela'

O ex-BBB Kleber Bambam divertiu os fãs ao contar que já levou um fora da dançarina Sheila Mello. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que levou um 'toco' da ex-loira do É o Tchan e ainda insinuou que ela o trocou por outro homem famoso.

"A Sheila Mello tocou no meu ombro, quando eu era segurança na boate, nem tinha entrado ainda no 'Big brother', nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou... Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate, e eu estava ali paquerando ela, tentando sair com ela... Só que chegou o Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica, e ficou com ela. Eu perdi para o Cielo", disse ele.

Então, Bambam ainda relembrou o clima de romance com outras famosas. "Na época que eu era solteiro, de 2002 a 2015, eu ia em todas as festas da 'Playboy', e paquerava as moças. Fiquei com 54 capas, fora as capas da revista 'Sexy'. Paquerei a Gracyanne (Barbosa), que hoje é casada com o Belo, meu amigo, a Mirella (Santos), que hoje é casada com o Ceará. Eu era bom nisso. Também peguei todas as mulheres frutas, toda a salada de frutas (risos)", contou.

Kleber Bambam se compara com Juliette

Há pouco tempo, o campeão da primeira edição do BBB, Kleber Bambam, teve algumas falas polêmicas ao se comparar comJuliette Freire, campeã do programa em 2021. Durante participação no "Ticaracaticast" apresentado por Bola e Carioca, o influenciador enfatizou que tinha 20 anos de TV e que as pessoas de gerações mais velhas são mais sólidas. Segundo ele, o engajamento de pessoas como Juliette pode ser comprado.

Bambam deu o exemplo de jogadores como Ronaldo e Romário, que se machucavam e ficavam um ano sem jogar. Já Neymar, segundo ele, "passa um laser" e retorna aos campos. O que mostra que a geração atual teria mais facilidades.

"[Sou muito] mais famoso que a Juliette. [...] Daqui a pouco ninguém mais falará nela. [...] Sou maior que ela porque eu tenho 20 anos de TV", disse o youtuber. Os apresentadores, porém, discordaram de Bambam. "Você está se comparando à Juliette, você está um pouco deslumbrado. A Juliette criou uma comunidade com milhões de seguidores", disse carioca.