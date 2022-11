Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB, se compara com Juliette: "sou maior"

Kleber Bambam comparou seu sucesso com a da campeã do BBB 21, Juliette Freire, em podcast

O campeão da primeira edição do BBB, Kleber Bambam, teve algumas falas polêmicas ao se comparar comJuliette Freire, campeã do programa em 2021.

Durante participação no "Ticaracaticast" apresentado por Bola e Carioca, o influenciador enfatizou que tinha 20 anos de TV e que as pessoas de gerações mais velhas são mais sólidas. Segundo ele, o engajamento de pessoas como Juliette pode ser comprado.

Bambam deu o exemplo de jogadores como Ronaldo e Romário, que se machucavam e ficavam um ano sem jogar. Já Neymar, segundo ele, "passa um laser" e retorna aos campos. O que mostra que a geração atual teria mais facilidades.

"[Sou muito] mais famoso que a Juliette. [...] Daqui a pouco ninguém mais falará nela. [...] Sou maior que ela porque eu tenho 20 anos de TV", disse o youtuber.

Os apresentadores, porém, discordaram de Bambam. "Você está se comparando à Juliette, você está um pouco deslumbrado. A Juliette criou uma comunidade com milhões de seguidores", disse carioca.

Confira o trecho do podcast com Bambam: