Post de Joana Sanz de mãos dadas com Daniel Alves foi um pedido do jogador

Segundo a mídia espanhola, Daniel Alves pediu que Joana Sanz publicasse foto de ambos de mãos dadas para desmentir boatos de término

De acordo com informação divulgada pela emissora espanhola 20minutos, a foto publicada por Joana Sanz em suas redes sociais na última segunda-feira, 1, foi um pedido de Daniel Alves. Segundo fontes do veículo de mídia, o ex-jogador pediu para que a modelo fizesse a postagem na intenção de mostrar que Joana está o apoiando e desmentir os rumores de término do casal.

A Justiça espanhola concedeu ao ex-lateral da Seleção Brasileira a liberdade condicional enquanto aguarda a análise dos recursos referentes à sua condenação por estupro. Isso foi possível mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros - equivalente a cerca de R$ 5,4 milhões.

Dentre as restrições estabelecidas, Daniel precisa se apresentar à Justiça sempre que for solicitado e não pode deixar a Espanha pois seus passaportes brasileiro e espanhol foram retidos. Além disso, não é permitido que ele se aproxime da vítima ou faça algum tipo de contato.

Joana teria se encontrado com Daniel Alves e visitado o atleta na sua casa em Barcelona, no último final de semana. A modelo havia indicado o término de seu casamento com Daniel, mas reatou em março do último ano, prestando apoio a ele no período que antecedeu o julgamento.

Segundo ela, o motivo da volta do relacionamento foi por "não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil".

Joana Sanz prestou depoimento no julgamento de Daniel Alves

O segundo dia do julgamento do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves contou com o depoimento de pessoas próximas a ele. E um dos depoimentos foi da esposa dele, a modelo Joana Sanz. Ela foi ao tribunal para ajudar a estratégia de defesa dos advogados dele.

Segundo a imprensa internacional, Joana falou sobre a noite em que o marido teria estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha. No depoimento, ela contou que Daniel saiu de casa para jantar com os amigos e voltou por volta das 4h da madrugada. Ela disse que ele estava muito embriagado. Ele entrou no quarto, bateu no armário e caiu na cama.

"Ele foi comer com seus amigos no restaurante. Passou o dia aí e voltou era quase 4 da manhã. Voltou muito bêbado, fedendo a álcool. Bateu no armário e caiu na cama", disse ela, segundo o site Globo Esporte.