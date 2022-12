Por que Gabriel Medina se afastou da mãe? Entenda briga do surfista

Surfista Gabriel Medina e mãe tiveram briga polêmica que chegou a parar na justiça

Gabriel Medina completou 29 anos nesta quinta-feira (22) e ganhou uma baita homenagem de sua mãe, Simone Medina (51). O momento de carinho entre mãe e filho aconteceu após os dois passarem um bom tempo afastados. Eles cortaram laços no último ano, chegando a enfrentar uma batalha na justiça.

"Filho, hoje você completa 29 anos. Desejamos a você muito amor, paz, saúde e alegrias. Que Jesus possa se revelar de uma maneira especial para que todos os propósitos Dele se manifestem na sua vida!", disse Simone no Instagram.

A confusão protagonizada pelo surfista e sua família se iniciou em 2020, logo após seu casamento com Yasmin Brunet (34). Amigos próximos do atleta afirmaram que a modelo foi responsável por ajudá-lo a perceber que sua carreira e vida pessoal era controlada pelos parentes .

Na tentativa de se desvincular, Gabriel se mudou de Maresias, sua cidade natal, e também demitiu seu padrasto, que o criou como filho e foi seu técnico durante a vida toda. Além disso, ao fuçar documentos de sua empresa, ele descobriu um rombo nas finanças administradas pela mãe.

Conforme informação do portal Uol, Gabriel descobriu que Simone tirava quase R$ 300 mil ao mês a partir do lucro de sua empresa. Indignado, o surfista avisou que reduziria a "mesada" de sua mãe para R$ 200 mil, porém isso acabou gerando uma crise ainda maior.

Longe do contato com o filho, Simone então foi até a justiça para questionar o não pagamento de seu salário, que o surfista havia parado de repassar. O caso acabou terminando com a família do surfista ficando com alguns imóveis e sendo impedidos de "explorar comercialmente sua imagem".

TEVE MAIS ESCÂNDALO

O auge da briga familiar aconteceu em 2021 após Simone Medina fazer comentários nas redes sociais sobre Yasmin Brunet. Na época, ela afirmou que a modelo trabalhava com atriz pornô e que teria visto um vídeo dela fazendo sexo com outro homem.

Em uma postagem no Instagram, Yasmin desmentiu as falas da sogra e afirmou que Simone estaria querendo constrangê-la por ser uma mulher empoderada.

“Quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material. E nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por exercer sua sexualidade”, escreveu a modelo.