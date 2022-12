Mãe de Gabriel Medina deixa desavenças de lado e parabeniza filho

Simone Medina publicou vídeo de Gabriel Medina a abraçando e surfando

Após as desavenças entre Simone Medina e o surfista Gabriel Medina, parece que tudo está em paz novamente. A mãezona escreveu uma declaração para o filho, acompanhada de um vídeo emocionante paran parabenizá-lo pelos 29 anos.

"Filho hoje você completa 29 anos, desejamos a você muito amor, paz, saúde e alegrias. Que Jesus possa se revelar de uma maneira especial para que todos os propósitos Dele se manifestem na sua vida!!!!!!!", escreveu Simone em um vídeo em que ela abraça o filho com a bandeira do Brasil. Também há takes dele surfando.

"Que esta nova estação seja repleta de boas escolhas que te façam feliz, completo e verdadeiramente um ser humano que faça a diferença nesse mundo muito louco. Deus te abençoe em tudo sempre!!!!!! gabrielmedina te amamos!!!!! Saudades", declarou.

A desavença entre os dois começou quando ele era casado com Yasmin Brunet e a mãe não apoiava o relacionamento dos dois. Ela e a sogra já chegaram a trocar farpas na internet e com a separação do casal, ela vem se aproximando do filho novamente.

Confira a publicação de Simone Medina para Gabriel Medina: