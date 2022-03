Após separação, Gabriel Medina deixa de seguir Yasmin Brunet e posta: ''Quem tem que ficar, fica''

Recém-separados, surfista Gabriel Medina e modelo Yasmin Brunet pararam de se seguir nas redes sociais e apagaram fotos juntos

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 08h45 - Atualizado às 09h33

O ex-casal Gabriel Medina (28) e Yasmin Brunet (33) deixou de se seguir nas redes sociais.

Dois meses após o fim do casamento de um ano, o surfista deu unfollow na ex-mulher e ela retribuiu.

O atleta continua seguindo o irmão da modelo, Antonio Brunet. A loira também continua acompanhando a família do atleta no Instagram, como os irmãos dele, Felipe e Sophia Medina, e a cunhada, Bruna Bordini Medina.

Depois da troca de unfollow, Gabriel Medina compartilhou uma reflexão nos Stories de seu Instagram, na última quarta-feira, 30.

"Pessoas boas te trazem felicidade; pessoas ruins te trazem experiência; e as pessoas más ,te trazem uma lição. Em todas as ocasiões você ganha. Quem tem que ficar, fica. O que é verdadeiro, permanece. E o que não é, some", dizia a publicação.

O casamento do surfista e da modelo chegou ao fim em janeiro. Em meio ao término, Medina anunciou pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Desde então, ele tem curtido viagens e festas com amigos.

Nas redes sociais, os dois também apagaram as fotos juntos.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet se encontram pela primeira vez após término

Recentemente, Gabriel Medina e Yasmin Brunet se encontraram pela primeira vez depois da separação no evento de lançamento da marca de roupas da influenciadora GKay (29). Os famosos não ficaram próximos durante o evento e posaram separados para fotos. Na volta para casa, Medina compartilhou um registro misterioso em preto e branco nos Stories de seu Instagram em que aparece fazendo hang loose e escreveu: "O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Vamos para casa! Boa noite!".

