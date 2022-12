Neymar se desespera após eliminação para Croácia na Copa do Mundo

Jogador de Futebol Neymar Jr. cai no choro após ser eliminado do que deve ser sua última Copa do Mundo

Assim que Marquinhos errou seu pênalti contra a Croácia que consagrou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o camisa 10 da Seleção Neymar Jr. (30) caiu no choro no meio do campo, se desesperando com a derrota.

No gramado do estádio Cidade da Educação, o craque não conteve a emoção que tomou todos os jogadores da amarelinha, e teve que sair para o vestiário amparado por seus colegas de equipe, que por sua vez, também estavam em prantos.

Neymar foi importantíssimo no jogo. Marcou um gol lindo no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, que abriu o placar. Esse gol foi o seu 77º pela Seleção Brasileira, se igualando a ninguém mais ninguém menos que Pelé pelo número de gols em Mundiais.

O que mais preocupa os torcedores da amarelinha é a permanência do craque na Seleção. Após o jogo, foi anunciado que Tite (61) não estaria mais no comando do grupo (o que já tinha sido confirmado previamente, independentemente do resultado da Copa). E com isso, a presença do camisa 10 não é mais tanta certeza, principalmente por conta de sua idade.

O jogador do Paris Saint-Germain já declarou que essa pode ser sua última Copa do Mundo, visto que, em 2026, ano em que a próxima edição acontece, o craque da Seleção estará com 34 anos de idade.

Acompanhando Neymar, Rodrygo, Antony, Vini Jr. e outros também foram vistos chorando no gramado, sendo que alguns precisaram receber apoio emocional de seus colegas para que pudessem sair de campo.

Não gosto de ver o Neymar chorando e nenhum dos nosso jogadores eles fizeram o possível 👏🇧🇷🥺#CopaDoMundoFIFApic.twitter.com/NbQC7V81in — Bru🇧🇷. fan account (@Lukespricho) December 9, 2022

Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

O consagrado narrador esportivo Galvão Bueno não gostou nem um pouco da atitude do treinador Tite, da Seleção Brasileira, que após Marquinhos carimbar a trave no quarto e último pênalti, deixou o campo e foi direto para o vestiário, sem consolar ou falar com seus jogadores. “Isso não está correto. São todos um time”, disse o narrador.

Nas redes sociais, os internautas concordaram com Galvão Bueno e também criticaram Tite. “O Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores em campo após a eliminação? Pô, não é possível isso”, disse um internauta. “Péssima atitude do Tite em correr pro vestiário e deixar os jogadores no meio do campo”, afirmou outro. “Tite errou bem feio nessa atitude de sair pro vestiário”, contou mais um.