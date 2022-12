Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

Galvão Bueno não aprova atitude de Tite após o Brasil perder para a Croácia: 'Não está correto'

O narrador esportivo Galvão Bueno não gostou de uma atitude do técnico de futebol Tite após a derrota do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, 9, a seleção brasileira perdeu o jogo durante os penaltis após empatar o jogo.

Após a derrota, Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores desolados em campo. A cena dos jogadores chorando e sentados no gramado emocionou o Brasil, mas a ausência do técnico ao lado deles chamou a atenção. Tanto que Galvão Bueno não aprovou a atitude de Tite.

Ao vivo na Globo, Galvão criticou o técnico. “Isso não está correto. São todos um time”, afirmou ele.

Nas redes sociais, os internautas concordaram com Galvão Bueno e também criticaram Tite. “O Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores em campo após a eliminação? Pô, não é possível isso”, disse um internauta. “Péssima atitude do Tite em correr pro vestiário e deixar os jogadores no meio do campo”, afirmou outro. “Tite errou bem feio nessa atitude de sair pro vestiário”, contou mais um.

Ana Thais Matos fala sobre a convivência com Galvão Bueno na Copa do Mundo

A comentarista Ana Thais Matos contou sobre como é conviver com Galvão Bueno nos bastidores da Copa do Mundo do Catar.

Em entrevista no Jornal Extra, ela elogiou a convivência deles. “Sou muito suspeita para falar do Galvão. Desde a primeira vez que participei do 'Bem, amigos!', ele sempre foi extremamente profissional e carinhoso comigo. Nós temos uma relação feliz, sincera e profissional. É um privilégio fazer parte da última Copa dele como narrador. Troco ideia com todos os comentaristas sobre os jogos que eles cobriram, principalmente no café da manhã, já que estamos todos no mesmo hotel”, disse ela.