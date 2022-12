Ana Thais Matos abre o jogo sobre a convivência com Galvão Bueno nos bastidores da Copa do Mundo

Ana Thais Matos conta como é a sua relação com Galvão Bueno nos bastidores das narrações dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

A comentarista Ana Thais Matos (37) acompanha o narrador Galvão Bueno (72) durante os jogos da seleção brasileira de futebol masculino na Copa do Mundo do Catar. Assim, ela comentou sobre como é a sua relação com o colega de profissão nos bastidores do trabalho.

Em entrevista no Jornal Extra, ela elogiou a convivência deles. “Sou muito suspeita para falar do Galvão. Desde a primeira vez que participei do 'Bem, amigos!', ele sempre foi extremamente profissional e carinhoso comigo. Nós temos uma relação feliz, sincera e profissional. É um privilégio fazer parte da última Copa dele como narrador. Troco ideia com todos os comentaristas sobre os jogos que eles cobriram, principalmente no café da manhã, já que estamos todos no mesmo hotel”, disse ela.

Além disso, Ana Thais comentou sobre a importância desta Copa do Mundo em sua carreira. “Esta Copa será um marco. Em 2018 já tinah sido, porque depois ganhei a oportunidade de trabalhar de forma fixa na TV. A Copa do Catar me transformou para sempre como profissional. Entendi o peso e a responsabilidade de falar da seleção brasileira numa TV aberta. Eu posso fazer não sei mais quantas Copas, mas essa tem sido especial”, declarou.

Veja fotos de Ana Thais Matos nos bastidores da Copa do Mundo:

