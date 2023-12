Neymar Jr reencontra o filho mais velho e exibe selfie

Em recuperação de cirurgia no Brasil, Neymar Jr curte reencontro com seu filho mais velho, Davi Lucca, e o irmãozinho do menino

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma visita especial nesta terça-feira, 5. Em recuperação de cirurgia no joelho, ele revelou que contou com a companhia do seu filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, em sua casa.

O menino vive com a mãe, Carol Dantas, na Espanha e foi visitar o pai nesta semana junto com seu irmãozinho, Valentin, de 4 anos, que é fruto do relacionamento de Carol com seu atual marido, Vinicius Martinez. Nas redes sociais, Neymar mostrou uma foto do reencontro com os meninos e exibiu para os fãs. “Estava com saudade dessas ferinhas”, afirmou.

Valentin, Davi Lucca e Neymar Jr

Vale lembrar que Neymar Jr não foi o único a receber a visita de Davi. Na segunda-feira, 4, o garoto foi visitar sua irmã Mavie, que é fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi. Ele apareceu em foto encantadora com a irmã no colo durante o reencontro deles.

Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr está solteiro!

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr não estão mais juntos! No final de novembro, ela confirmou que os dois se separaram e o único vínculo entre eles é a filha, Mavie, de quase dois meses.

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.