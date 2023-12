Mãe do filho de Neymar Jr encontra Mavie pela primeira vez: "Apaixonada"

Carol Dantas, mãe do primeiro filho de Neymar Jr, se encontra pela primeira vez com Mavie, filha recém-nascida do ex-namorado; saiba mais!

Nesta segunda-feira, 4, a mãe do filho de Neymar Jr, Carol Dantas, conheceu a nova herdeira do jogador de futebol, Mavie, de quase 2 meses. A influenciadora digital mantém uma boa amizade com seu ex-namorado e durante uma visita ao Brasil, foi visitar a recém-nascida na casa de sua mãe, Bruna Biancardi.

Acompanhada de Davi Lucca, a loira mostrou o primeiro encontro com a pequena nas redes sociais. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela publicou alguns cliques do encontro ao surgir com os dois filhos do craque da Seleção Brasileira. "Conheci a Mavie e estou apaixonada. Fiquei horas admirando ela e o Davi juntos", contou Carol.

A esposa de Vinícius Martinez ainda compartilhou um momento entre irmãos, onde Davi apareceu segurando Mavie em seu colo, com direito a beijinho na cabeça. Mais tarde, Carol ainda mostrou que colocou a mão na massa e deu banho na bebê. "Titia Carol deu até banho", escreveu a influenciadora ao postar uma foto com a pequena na banheira.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Carol Dantas e Bruna Biancardi são amigas. Em agosto, as duas passaram alguns dias juntinhas na Arábia Saudita, quando ambas estavam no país para acompanhar a estreia de Neymar Jr no Al-Hilal.

Entenda a relação entre Carol Dantas e Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Carol Dantas se envolveram brevemente em 2011 e são amigos até hoje, principalmente em prol de seu único filho, Davi Lucca.Na época, o craque ainda jogava pelo Santos e assumiu o caso com a mãe de seu filho após o anúncio da gravidez.

O relacionamento terminou rapidamente e, apesar do fim do romance, os dois passaram a manter uma relação de amigos. Entre festas de aniversário, passeios de barco e celebrações de Réveillon, Neymar e Carol Dantas convivem em encontros familiares frequentes, além de trocarem declarações nas redes sociais. "Minha companheira, amiga, amiga de fofoca e supermãe. Parabéns, Carol Dantas, você merece toda felicidade do mundo, te amo", escreveu o jogador uma vez em suas redes sociais.

Hoje em dia, Carol é casada com o empresário Vinícius Martinez, pai de seu outro filho, Valentin. Já Neymar está solteiro, após o recente término com a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe de sua filha Mavie.