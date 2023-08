Neymar e Carol Dantas são amigos? Entenda relação do jogador com a mãe de seu filho

Neymar e Carol Dantas, pais de Davi Lucca, viveram romance breve em 2011

O filho de Neymar Jr (31), Davi Lucca, comemorou seu aniversário de 12 anos nesta quinta-feira, 24. Fruto do antigo relacionamento entre o jogador de futebol e Carol Dantas (29), o pequeno foi comemorar a data especial ao lado do pai, que está na Arábia Saudita por um novo trabalho. Os pais do garoto viveram romance breve em 2011 e são amigos atualmente. Entenda relação de Neymar com a mãe de seu filho.

Quando ainda jogava pelo Santos, Neymar viveu caso com Carol Dantas e assumiu o relacionamento após a gravidez da influenciadora. "Tinha de 17 para 18 anos e foi um baita de um susto. Eu não estava namorando o pai do Davi e foi uma coisa assim: descobri que eu estava grávida com três meses e meio. Eu era uma adolescente", relembrou em conversa com as youtubers Samara e Luara.

O relacionamento terminou rapidamente e, apesar do fim do romance, os dois passaram a manter uma relação de amigos. Entre festas de aniversário, passeios de barco e celebrações de Réveillon, Neymar e Carol Dantas convivem em encontros familiares frequentes, além de trocarem declarações nas redes sociais. "Minha companheira, amiga, amiga de fofoca e supermãe. Parabéns, Carol Dantas, você merece toda felicidade do mundo, te amo", escreveu o jogador no Instagram.

Em 2019, Carol Dantas se casou com o empresárioVinícius Martinez, com quem tem outro filho, Valentin, de três anos. A influenciadora digital se mudou para a Espanha quando Neymar jogava em Barcelona e permaneceu no local desde então. "Todo mundo está perguntando se nós vamos morar aqui. Não, nós não vamos morar aqui. Vamos ficar até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar para a minha casa, voltar para a nossa rotina. Já, já inicia o ano letivo dos meninos lá em Barcelona", declarou ela sobre os rumores de mudança de país com a nova contratação de Neymar, nas redes sociais.