Quem são as ex-namoradas de Neymar? Veja lista e saiba por onde andam

Antes de Bruna Biancardi, o jogador Neymar teve vida amorosa bastante movimentada

A vida amorosa de Neymar Jr. sempre chamou bastante atenção e, mais recentemente, se tornou assunto após o craque assumir a traição à noiva grávida Bruna Biancardi. Apesar de alguns de seus namoros terem sido centro dos holofotes, outros antigos relacionamentos caíram no esquecimento do público. Relembre abaixo as ex-namoradas do atleta.

A primeira namorada de Neymar foi Rapha Lancelloti. Os dois assumiram publicamente o romance no ano de 2010, quando o atleta ainda jogava no Brasil, pelo Santos Futebol Clube. Atualmente, Rapha é casada com o empresário PedroRios, sócia do Restaurante do PP em Florianópolis, Santa Catarina, e mãe de duas crianças.

Nas redes sociais, a criadora de conteúdo acumula mais de 80 mil seguidores e costuma mostrar sua rotina de treinos de Krav Maga, boxe e tiro esportivo. A loira também compartilha fotos de maquiagens artísticas, momentos em família e comemorações com os filhos, o pequeno Ian Lancelloti e Lavine Lancelloti.

Após o fim do relacionamento com Rapha, Neymar engatou o relacionamento com Fernanda Barroso. Os dois namoraram entre os anos de 2010 e 2011, e, na época, a jovem era bastante popular nas redes sociais e trocava mensagens com o atleta abertamente no Twitter. Em uma das publicações, ela chegou até a insinuar que teria sido traída pelo craque quando ele se envolveu com Carol Dantas.

Atualmente, Fernanda prefere se manter fora dos holofotes. Antes, por um período após o fim do namoro, ela ainda esteve bastante presente nas redes, mostrando seus looks, registros do dia a dia e também maquiagens. Na época, ela manteve uma boa relação com Nadine, mãe de Neymar, e Rafaella, irmã do jogador.

Ainda em 2011, Neymar assumiu o relacionamento com Carol Dantas, mãe de seu primeiro filho, Davi Lucca. O namoro dos dois foi oficializado quando a influenciadora já estava grávida e, apesar de o relacionamento amoroso não ter sido duradouro, os dois se mantém amigos até os dias de hoje, compartilhando diversos momentos em família.

Um exemplo disso foi a comemoração do Ano Novo em 2023. Na data especial, Carol levou o marido, o influenciador Vinicius Martinez, para celebrar a virada do ano ao lado de Neymar e Bruna Biancardi. Ela também esteve presente em eventos após a traição do craque, e se recusou a comentar sobre a relação do ex-namorado e de Bruna.

O namoro mais conhecido de Neymar foi com a atriz Bruna Marquezine, que hoje aguarda a sua estreia no cinema internacional com Besouro Azul. Os dois começaram a se relacionar em 2012 e a relação bastante conturbada, marcada por términos e voltas, teve um ponto final apenas em 2018. No entanto, até hoje muitos fãs pedem a volta do casal BruMar.

OUTROS AFFAIRS DE NEYMAR ANTES DE BRUNA MARQUEZINE

Em 2011, Neymar também teve um affair com Carol Abranches. Os dois não rotularam a relação como um namoro, mas chegaram a ser fotografados em um passeio de barco na praia do Guarujá, litoral de São Paulo. Na época, o atleta usou seu perfil oficial do Twitter para afirmar que não tinha um relacionamento com a modelo, e que os dois não eram nem amigos.

Dez anos depois, em 2021, Carol foi candidata do concurso Miss Bumbum e relembrou a relação com o atleta em live com Andressa Urach. "Eu tive um envolvimento com o Neymar naquela época. Agora, já tenho outra cabeça, agiria de forma diferente. Não me arrependo, mas acho que eu poderia ter mantido a amizade. Às vezes, é melhor ter uma pessoa como amiga do que misturar as coisas."

Enquanto o atleta ainda jogava no Brasil, ele teria se relacionado com a atriz Daniela Carvalho, ex-protagonista de Malhação, e também com a apresentadora do PodDelas, Tata Estaniecki, hoje casada com Julio Cocielo e mãe dos pequenos Beatriz e Caio. Ambos os relacionamentos não foram assumidos publicamente.

Recentemente, Estaniecki afirmou, em um vídeo compartilhado no YouTube, que tinha uma boa relação com Neymar e com sua irmã, Rafaella. "Conheço ele há muito tempo e viramos amigos. Era amiga da Rapha, irmã dele. O Neymar é muito gente boa", afirmou a youtuber, que ainda contou que o atleta fazia divulgação de sua marca sem cobrar.

