Bruna Biancardi se derrete ao posar com o filho de Neymar, Davi Lucca

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi posta lindo registro com o enteado Davi Lucca, na mansão da família; veja

Na noite da última terça-feira, 27, a modelo Bruna Biancardi encheu seu feed de amor ao publicar um registro encantador na companhia de seu enteado, Davi Lucca, de 11 anos. Acontece que a mãe de Mavie, promoveu uma noite de luau entre a família e amigos com direito a fogueira e hamburguer.

Nos Stories de seu Instagram, a namorada de Neymar Jr. compartilhou foto com o herdeiro do ator, do antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. No clique, os dois aparecem se divertindo na mansão do craque em mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ainda na tarde de ontem, Bruna decidiu abrir junto com os fãs os presentes que a sua bebê ganhou dos convidados durante o chá revelação realizado no último sábado, 24. Nas imagens, é possível ver alguns mimos, sapatinhos e algumas peças de roupa que foram confeccionadas exclusivamente para a pequena."Abrindo alguns presentes com vocês", escreveu a influenciadora na legenda dos registros.

Na sequência, a mamãe de primeira viagem mostrou que a neném foi presenteada com um conjuntinho de calças xadrez para a pequena usar combinando junto com os papais, e seu o irmão mais velho Davi Lucca.

Bruna Biancardi anuncia planos em meio à traição de Neymar

Na última semana, a influenciadoraBruna Biancardi anunciou nas redes sociais que está começando o processo para conquistar a cidadania italiana e comemorou a possibilidade de sua família também conseguir o documento.

"Buongiorno! Vou compartilhar com vocês o que estou fazendo para conseguir a cidadania italiana. A minha linhagem vem pelo meu tetravô, Antônio Biancardi, nascido na região de Rovigo", explicou ela, que recebeu a dica dos advogados. "Eu posso requerer a minha cidadania, mesmo sendo através de um parente distante. Não só eu, como toda minha família, meu pai, minha irmã e até meu bebê."