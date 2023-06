Bruna Biancardi mostra os presentes do chá revelação, da filha Mavie

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi exibiu detalhes dos presentes que Mavie ganhou no chá revelação

Nesta terça-feira, 27, a eleita de Neymar Jr., a modelo Bruna Biancardi, derreteu todos os seguidores ao publicar em suas redes sociais, um vídeo exibindo em primeira mão os presentes que sua primeira filha, Mavie, ganhou dos convidados durante o chá revelação que aconteceu no último sábado, 24.

Nas imagens, é possível ver alguns mimos, sapatinhos e algumas peças de roupa que foram confeccionadas exclusivamente para a pequena, como um body preto com o brasão do Santos, time do coração de Neymar. "Abrindo alguns presentes com vocês", escreveu a influenciadora na legenda dos registros.

Completamente emocionada, a mamãe de primeira viagem mostrou que a neném já foi presenteada com diversas roupinhas, inclusive, um conjuntinho de calças xadrez para a pequena usar combinando com os papais, e o irmão mais velho David Lucca, do antigo relacionamento do jogador com Carol Dantas.

Antes do evento, como os covidados ainda não haviam descoberto o sexo da criança, eles preferiram presentear a bebê com roupinhas em cores neutras, como macacão estampado com vários ursinhos e um casaco de tricô.

VEJA O STORY DE BRUNA BIANCARDI:

De vestido vermelho, Bruna Biancardi destaca a barriga de grávida: 'Eu e Mavie'

Na última segunda-feira, 26, a influenciadora digital Bruna Biancardi caprichou na produção do seu look para curtir uma noitada. Depois de descobrir que será mãe de uma menina, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, ela surpreendeu seus fãs ao aparecer com um vestido de festa.

A morena surgiu com um vestido vermelho justo ao corpo e com decote de um ombro só. O modelito chamou a atenção para a barriguinha de grávida dela, que já está crescendo. Na legenda, ela citou o nome da filha, Mavie. “Eu e Mavie prontinhas”, disse ela.