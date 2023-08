Padrasto do filho de Neymar publica desabafo corajoso: "Me fiz presente"

Padrasto do filho de Neymar publica desabafo corajoso em publicação nas redes sociais; Vinicius Martinez é casado com Carol Dantas

O influenciador Vinicius Martinez, padrasto de Davi Lucca, emocionou os fãs ao publicar um desabafo ao comemorar o aniversário do pequeno nesta quinta-feira (24). Ele é casado com Carol Dantas, mãe do filho de Neymar.

No longo texto, ele exaltou a relação de confiança, carinho e cuidado que eles criaram ao longo dos últimos anos. O influenciador disse que embora seja chamado de "tio" pelo pequeno, ele exerce uma função paterna.

"Eu te desejo o mundo. Me aguenta ser chato por mais alguns anos, a gente vai buscar ele. O mundo! O mesmo que parece tão pequeno pro seu potencial como pessoa. Com pessoas. Sendo a mais linda delas que eu já conheci na minha vida. Você me chama de tio, e eu vou fazer uma piada clichê adequada pra esse nome, “o aniversário é o seu, mas quem ganha presente é a gente'”, disse ele.

Ele ainda agradeceu a Neymar por ter confiado em sua presença na vida do pequeno. "Sua mãe e seu Pai me deram essa confiança, e eu de fato, me fiz presente. Sei do meu papel, você veio, fez a curva, e fez eu descobrir nesse caminho o meu propósito. Ser Pai. (E por aqui só aceitamos a 10) as 10. Temos a sorte de, com amor, carinho e cuidado, ser nós por você. Eu tô falando que a gente vai buscar o mundo…", declarou ele.

Neymar e Davi Lucca são bem próximos, mesmo não morando no mesmo país. O garoto mora com a mãe em Barcelona, mas é sempre visto com o paizão ao redor do mundo. Além de Davi, o jogador está esperando sua segunda filha, Mavie, de sua atual namorada Bruna Biancardi.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Martinez (@martinezvini)

Neymar também comemorou a data

Nesta quarta-feira, 23, o jogador de futebol Neymar Jr publicou uma singela homenagem para seu filho, Davi Lucca, em seu aniversário. O herdeiro do craque e da influenciadora Carol Dantas completa 12 anos nesta quinta-feira, mas já está sendo celebrado por seu pai na Arábia Saudita.

Com sete horas a mais de fuso horário com o Brasil, o atleta celebrou o aniversário de Davi à meia-noite de Riad. Neymar publicou uma foto em um jantar, onde foi servido dois cannolis em um prato cuja decoração comemorava a data especial."Feliz aniversário, Davi", dizia a arte da sobremesa.