Neymar Jr celebra o aniversário do filho Davi Lucca na Arábia Saudita

Recém contratado pelo Al-Hilal, Neymar Jr celebrou o aniversário de seu filho, Davi Lucca, com jantar na Arábia Saudita

Nesta quarta-feira, 23, o jogador de futebol Neymar Jr publicou uma singela homenagem para seu filho, Davi Lucca, em seu aniversário. O herdeiro do craque e da influenciadora Carol Dantas completa 12 anos nesta quinta-feira, mas já está sendo celebrado por seu pai na Arábia Saudita.

Com sete horas a mais de fuso horário com o Brasil, o atleta celebrou o aniversário de Davi à meia-noite de Riad. Neymar publicou uma foto em um jantar, onde foi servido dois cannolis em um prato cuja decoração comemorava a data especial."Feliz aniversário, Davi", dizia a arte da sobremesa.

Neymar e Davi Lucca são bem próximos, mesmo não morando no mesmo país. O garoto mora com a mãe em Barcelona, mas é sempre visto com o paizão ao redor do mundo. Além de Davi, o jogador está esperando sua segunda filha, Mavie, de sua atual namorada Bruna Biancardi.

Foto: Reprodução / Instagram

Por que filho de Neymar não vai morar com o pai na Arábia Saudita?

Na última terça-feira, 22, Carol Dantas, a ex-namorada de Neymar Jr e mãe de seu filho, Davi Lucca, esclareceu uma das maiores dúvidas do público. Com a mudança do jogador para a Arábia Saudita, todos estavam se perguntando se toda a sua família ia se mudar para o país que é a nova casa do craque brasileiro.

Em desabafo nas redes sociais, Carol revelou que não tem intenções de se mudar da Espanha, país onde mora atualmente com seus filhos e marido. "Tá todo mundo perguntando se nós vamos morar aqui. Não, nós não vamos morar aqui. Vamos ficar até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar pra minha casa, voltar pra nossa rotina. Já já inicia o ano letivo dos meninos lá em Barcelona", começou ela.

Portando, o filho do jogador do Al Hilal seguirá morando em Barcelona, onde estuda e tem uma vida tranquila ao lado da mãe. Ela inclusive disse que está voltando para a Espanha. "Temos que terminar de organizar as coisas deles de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos pra comemorar a vida do Davizinho".