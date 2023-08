Conheça Vinicius Martinez: Empresário é padrasto do filho de Neymar

Filho de Neymar ganhou homenagem do padrasto nesta quinta-feira, 24

Davi Lucca, filho do jogador Neymar Jr., completa 12 anos nesta quinta-feira, 24, e ganhou uma homenagem do padrasto, Vinicius Martinez, marido da influenciadora Carol Dantas. O texto do empresário repercutiu nas redes e encantou os seguidores.

O padrasto do filho de Neymar tem mais de 480 mil seguidores e se classifica como criador de conteúdo digital em seu perfil do Instagram. Ele se casou com Carol Dantas em junho de 2019, em uma cerimônia realizada em Sorocaba, no interior de São Paulo, para 300 pessoas.

Quando o influenciador se casou com a mãe de Davi Lucca, os dois já esperavam o primeiro filho, o pequeno Valentin, que nasceu em setembro do mesmo ano. Ele tem uma ótima relação com Neymar, além de ter uma tatuagem em homenagem ao filho do craque.

Em seu perfil do Instagram, ele costuma mostrar as viagens que faz e os momentos ao lado da esposa, filho e enteado. Nesta semana, o empresário compartilhou registros de sua chegada à Arábia Saudita, após Neymar fechar o contrato com o time Al-Hilal. Além disso, ele já compartilhou registros em diversos países como Portugal, Espanha e França.

CONFIRA A HOMENAGEM DE VINICIUS MARTINEZ AO FILHO DE NEYMAR JR NA ÍNTEGRA:

"Eu te desejo o mundo. Me aguenta ser chato por mais alguns anos, a gente vai buscar ele. O mundo! O mesmo que parece tão pequeno pro seu potencial como pessoa. Com pessoas. Sendo a mais linda delas que eu já conheci na minha vida. Você me chama de tio, e eu vou fazer uma piada clichê adequada pra esse nome, 'o aniversário é o seu, mas quem ganha presente é a gente'. Sua mãe e seu pai me deram essa confiança, e eu de fato, me fiz presente. Sei do meu papel, você veio, fez a curva, e fez eu descobrir nesse caminho o meu propósito. Ser pai. (E Por aqui só aceitamos a 10) as 10. Temos a sorte de com amor, carinho e cuidado, ser nós por você. Eu to falando que a gente vai buscar o mundo…

Eu vou iluminar tudo o que for possível pra sua imaginação continuar buscando as mais geniais e gentis soluções e intenções, e claro, vou ser cada vez mais chato pra te proteger do que vem longe dos nossos abraços. Você é nosso. Dos nossos. Benção pra mais. Somos privilegiados. Hoje em especial, mas te celebramos todos os dias."