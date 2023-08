Vinicius Martinez, marido de Carol Dantas, emociona com homenagem ao enteado

Vinicius Martinez celebrou o aniversário de Davi Lucca, filho de sua esposa Carol Dantas com Neymar Jr; confira a homenagem!

Nesta quinta-feira, 24, Davi Lucca, filho do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora Carol Dantas, completa 12 anos de idade. Mas as comemorações iniciaram mais cedo para a família, que está na Arábia Saudita para celebrar a troca de clubes do craque.

Com fuso horário de sete horas a mais que no Brasil, o garoto já recebeu algumas homenagens em seu aniversário. Um dos que lhe prestigiaram nesta data especial foi seu padrasto, Vinicius Martinez, pai de seu meio-irmão Valentin.

Através de seu Instagram, Vinicius publicou a foto de um tablet, cuja tela de bloqueio conta com uma foto dele e de seu enteado. Na legenda da publicação, ele emocionou seus seguidores com um lindo texto para Davi.

"Eu te desejo o mundo. Me aguenta ser chato por mais alguns anos, a gente vai buscar ele. O mundo! O mesmo que parece tão pequeno pro seu potencial como pessoa. Com pessoas. Sendo a mais linda delas que eu já conheci na minha vida", iniciou Vinicius.

"Você me chama de tio, e eu vou fazer uma piada clichê adequada pra esse nome, 'o aniversário é o seu, mas quem ganha presente é a gente'. Sua mãe e seu pai me deram essa confiança, e eu de fato, me fiz presente. Sei do meu papel, você veio, fez a curva, e fez eu descobrir nesse caminho o meu propósito. Ser Pai. (E Por aqui só aceitamos a 10) as 10. Temos a sorte de com amor, carinho e cuidado, ser nós por você. Eu tô falando que a gente vai buscar o mundo…", contou o padrasto sobre ter o garoto em sua vida.

Ao terminar sua homenagem, Vinicius assumiu a posição de "paizão" e emocionou a todos. "Eu vou iluminar tudo oque for possível pra sua imaginação continuar buscando as mais geniais e gentis soluções e intenções, e claro, vou ser cada vez mais chato pra te proteger do que vem longe dos nossos abraços. Você é nosso. Dos nossos. Benção pra mais. Somos privilegiados. Hoje em especial, mas te celebramos todos os dias", finalizou.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pela publicação. "Aff chorei! Amo vocês!", disse Bianca Coimbra, amiga de Neymar Jr. "Parabéns Davizinho, potencia de menino. Que seus caminhos sejam sempre iluminados e você siga feliz!", escreveu a atriz Maisa Silva. "O Vini não me fez eu ler esse texto todo não né? Chorei lendo!", relatou fã. "Os seus textos me emocionam. Feliz dia Davi, você realmente merece o mundo", disse outro.