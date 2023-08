Quem é o príncipe herdeiro que contratou Neymar? Conheça o rei mais rico do mundo

Conheça o líder da Arábia Saudita por trás da contratação de Neymar e saiba valor de sua fortuna

Neymar Jr (31) foi contratado para jogar pelo time Al-Hilal, seleção da Arábia Saudita comandada pelo Fundo de Investimento Árabe (PIF). Príncipe herdeiro e primeiro-ministro do país, Mohamed bin Salman (37) é quem está por trás do capital, de acordo com informações do portal Metrópoles. Conheça o líder da Arábia Saudita e saiba valor de fortuna do rei mais rico do mundo.

Mohamed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, foi nomeado primeiro-ministro, um cargo tradicionalmente exercido pelo rei, em 2022. Apesar de ainda não levar o título de rei do país, o príncipe herdeiro é quem exerce as funções políticas, uma vez que o pai, o rei Salman, está com Alzheimer.

Com quatro filhos, Nora, Fahdah, Salman e Mashour, Mohamed bin Salman é casado com Sara bint Mashoor bin Abdulaziz Al Saud desde 2008 e é dono de patrimônios como um castelo em Versalhes e um dos iates mais caros do mundo. As informações são do portal Metrópoles. De acordo com a revista Forbes, a Casa de Saud, clã da monarquia da Arábia Saudita, é a realeza mais rica do mundo e soma fortuna de 1,4 trilhão de dólares, o que equivale a 6,98 trilhões de reais.

