Bruna Biancardi se despede da França após saída de Neymar do PSG

Bruna Biancardi se despede do país após o encerramento do contrato de seu namorado, Neymar Jr, com o time francês Paris Saint-Germain

Na última segunda-feira, 14, o jogador Neymar Jr oficializou seu contrato com o clube saudita Al-Hilal. Assim, o craque se despede do Paris Saint-Germain, clube francês do qual ingressou em 2017. Com a novidade, ele deve se mudar para a Arábia Saudita em breve para começar suas atividades em seu novo time.

E parece que a influenciadora digital e namorada de Neymar, Bruna Biancardi, já está se preparando para essa mudança também! Grávida de Mavie, a primeira filha do casal, ela deve seguir o amado no novo país para criarem família juntinhos. E nesta quarta-feira, 16, a musa se despediu da França em grande estilo.

Nos stories de seu Instagram, Bruna posou em uma varanda com vista para Paris e contou que estava de saída para curtir a cidade. A influenciadora gravou um vídeo tomando um café da tarde na cidade francesa e afirmou que está de mudança. "Esse deve ser nosso último cafezinho francês", contou ela.

A futura mãe também lamentou que não conseguiu visitar a primeira cafeteria que frequentou na França, já que ela estava fechado. Contudo, Bruna ainda conseguiu aproveitar um bom croissant e café quente nesta tarde de relaxamento.

Avião, hotel particular e salário milionário: tudo o que Neymar vai ganhar em novo clube

Após a confirmação de que Neymar Jr integrará o time do Al-Hilal, da Arábia Saudita, os detalhes de sua contratação vieram a tona na internet. Com a saída do craque do PSG, ele ganhará diversos benefícios do clube, que está desembolsando mais de R$ 1,7 bilhão para que o brasileiro componha seus atletas.

As informações sobre as regalias de Neymar foram publicadas pelo site Foot Mercato, especializado nos negócios envolvendo o futebol. Segundo a publicação, o craque vai receber uma verdadeira fortuna e terá vantagens. Saiba quais são elas!

O que está no contrato de Neymar:

Avião particular

€ 80 mil por vitória - cerca de R$ 432 mil

€ 500 mil por cada story ou post para promover a Liga Saudita no seu Instagram - R$ 2,7 milhões

Um hotel com funcionários à disposição 24hs por dia para o jogador e sua família

Salário de 80 milhões de € por ano (R$ 432 milhões)