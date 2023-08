Quanto Neymar ganhará no Al-Hilal? Saiba tudo sobre contratação do craque

Salário de Neymar em time da Arábia Saudita será um dos três maiores do mundo do futebol

A chegada de Neymar (31) no Al-Hilal, time da Arábia Saudita, tem movimentado não apenas os admiradores do futebol internacional, mas até mesmo aqueles que pouco entendem do gênero. Isso porque o craque terá o terceiro o terceiro maior salário do mundo entre os jogadores.

A contratação do brasileiro foi vista como uma surpresa para os fãs, já que ele está saindo de um dos maiores clubes da Europa, para ir para um país onde não há forte cultura esportiva. No entanto, os benefícios financeiros cedidos ao atacante são de chamar atenção.

No time saudita, Neymar ganhará cerca de 160 milhões de euros, cerca de R$ 867 milhões por ano. Isso é o equivalente a R$ 44 milhões por mês, ou R$ 1,46 milhão por dia. Conforme o jornal francês Le Parisien, ele apenas ficará atrás de Cristiano Ronaldo e Benzema.

Em comunicado, Neymar explicou que está em um momento de transição em sua carreira e, depois de conquistar grandes espaços com seu trabalho na Europa, ele se sente preparado para escrever uma nova história.

"Eu conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas eu sempre quis ser um jogador global e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares. Eu quero escrever uma nova história no esporte, e a Saudi Pro League tem uma energia tremenda e jogadores de qualidade no momento", disse.

Vale destacar que oito dos dez maiores salários do mundo no futebol são de atletas que estão jogando na Arábia Saudita. Agora o menino Ney se juntará a um time de alto escalão liderado por Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr e Benzema, reforço do Al-Ittihad.

Além do alto salário, o brasileiro também terá a sua disposição uma série de benefícios, como uma luxuosa mansão de 25 cômodos, funcionários em tempo integral, chef de cozinha local e geladeiras com suco de açaí.

Outra exigência feita por Neymar é que o Al-Hilal pague as contas de restaurantes e de hotéis que ele estiver durante viagens de folgas pelo mundo. Além disso, ele também quer sete carros de luxo, jato particular e motorista.