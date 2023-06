Neymar Jr e Bruna Biancardi cantam música romântica no chá revelação

Após a revelaçao de que vão ter uma menina, Neymar Jr e Bruna Biancardi aparecem cantando música de Sandy e Junior durante evento em família

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, protagonizaram um momento romântico durante o chá revelação no último sábado, 24. Depois de descobrirem que vão ter uma menina, os dois curtiram a festa ao lado dos amigos e até mostraram o talento para cantar.

Um vídeo dos dois cantando a música 'Quando Você Passa (Turu Turu)', de Sandy e Junior, viralizou nas redes sociais neste domingo, 25. Sentados lado a lado, Neymar e Bruna dividiram o microfone enquanto cantavam a música. Inclusive, ele já apareceu com uma camiseta rosa para celebrar que vai ser pai de uma menina.

A revelação do sexo do segundo filho de Neymar Jr aconteceu durante uma festa luxuosa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último sábado, 24. A celebração contou com decoração caprichada em uma tenda montada no jardim da propriedade, com direito a um carrossel no meio, menu personalizado e louças em tons de rosa, azul e branco.

Nas redes sociais, o casal revelou que o sexo da criança foi divulgado quando o filho mais velho dele, Davi Lucca, de 11 anos, apertou um botão e soltou papel picado na cor rosa, anunciando que será uma menina.

"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", se derreteu Biancardi, que aparece no vídeo trocando um colar com o atleta, antes da revelação.

Convite para o chá revelação do bebê de Neymar e Bruna Biancardi

Chegou o grande dia! Bruna Biancardi e Neymar JR fecharam um hotel de luxo perto da mansão para hospedar os convidados. Assim que chegaram ao local, os convidados receberam um mimo no formato de um convite especial para serem bem recebidos no evento. O combo conta com o convite, um informativo e uma caixa com presentes, incluindo uma vela aromática.

Na mensagem, Neymar e Bruna escreveram: “Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor”.