Neymar Jr chama atenção ao ostentar relógio mais caro que prêmio de Campeonato

Neymar Jr marca presença em torneio do Campeonato Paulista e impressiona ao posar com relógio que supera valor do prêmio; descubra o preço

No último domingo, 31, Neymar Jr esteve na Vila Belmiro, em Santos, para assistir a um clássico do Campeonato Paulista. Durante o evento, ele chamou atenção ao segurar a taça com um acessório milionário no pulso. Isso porque com um único relógio de sua coleção, o eterno menino da vila poderia custear facilmente o prêmio da competição.

Através das redes sociais, Neymar compartilhou alguns cliques ostentando o acessório, cujo valor supera o do prêmio oferecido pelo próprio campeonato. De acordo com a página 'Drip de Artista', o jogador investiu em um modelo extremamente exclusivo de uma grife suíça, que conta com apenas 30 unidades em circulação no mundo inteiro.

Segundo uma pesquisa feita pelo Estadão, quando o relógio foi lançado, seu valor inicial era de apenas R$ 2,56 milhões. Mas parece que o craque brasileiro fez um investimento certeiro ao adquirir o acessório de luxo. Quem quiser comprar o mesmo modelo atualmente deverá desembolsar a bagatela de R$12.807.049,00 para conquistar uma das raras unidades disponíveis.

Desta forma, o valor do relógio escolhido pelo craque para comparecer ao primeiro torneio do campeonato de seu time de coração supera o valor da taça. Isso porque o time campeão deve receber cerca de R$5 milhões da Federação Paulista de Futebol. Em tese, Neymar Jr conseguiria custear o valor do campeonato tranquilamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Vale ressaltar que o relógio não é o único item de luxo do jogador de futebol. Recentemente, os seguidores notaram que os pais da pequena Mavie possuem a mesma pulseira de uma grife. Assim que Neymar foi visto usando o acessório enquanto brincava com com a filha, os fãs recordaram que Bruna Biancardi também tem uma joia idêntica.

A pulseira em questão é da marca de luxo Van Cleef & Arpels, da França. Feita em ouro 18 quilates, o item custa mais de R$31 mil. Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram o fim do namoro em novembro de 2023, pouco depois do nascimento da filha deles e apesar de aparecerem com joias semelhantes, não confirmaram uma reconciliação.

Neymar Jr estaria cogitando retorno ao futebol brasileiro:

Durante sua visita a um jogo do Campeonato Paulista no último final de semana, Neymar Jr estaria cogitando negociar com o Santos para jogar no Campeonato Brasileiro em 2025. De acordo com o site UOL, o atleta vê a possibilidade de retornar ao Brasil depois de passar vários anos jogando em times internacionais; saiba os detalhes sobre o retorno do menino da vila.