Morre segundo jornalista ao cobrir Copa do Mundo no Catar

Fotojornalista Khalid al-Misslam teria morrido repentinamente, assim como Grant Wahl

Após a morte do jornalista Grant Wahl no Catar, um segundo repórter morreu cobrindo a Copa do Mundo. A causa do falecimento de Khalid al-Misslam não foi divulgada, mas foi descrita como "repentina", assim como a do primeiro.

A Al Kass TV do Catar afirmou que o canal "acredita na misericórdia e perdão de Alá e envia profundas condolências para a família".

Esta é a segunda morte de um profissional do jornalismo no país do Oriente Médio. No primeiro caso, Wahl ficou conhecido por tentar entrar vestido com camiseta com estampa LGBTQIAP+ no jogo entre EUA e País de Gales e ser barrado. No jogo entre Argentina e Holanda, ele teria passado mal repentinamente e não sobreviveu.

O irmão de Wahl, Eric Wahl, para quem o profissional dedicava a luta contra homofobia, afirma que ele já estava recebendo ameaças de morte e que acredita que o familiar foi assassinado.

Confira pronunciamento da Al Kass TV: