"Acredito que ele foi morto", diz irmão de jornalista Grant Wahl

Irmão de jornalista que morreu após usar camiseta LGBTQIAP+ acredita em crime

O irmão do jornalista Grant Wahl, Eric Wahl, afirmou acreditar que ele foi morto no Catar. O profissional teria tentando entrar em um dos jogos da Copa do Mundo com uma camiseta defendendo os direitos LGBTQIA+ e foi proibido de entrar no estádio vestido com ela. Semanas após, passou mal e faleceu.

Grant cobriria o jogo entre Estados Unidos e País de Gales quando foi impedido por sua vestimenta, já que muitos países do Oriente Médio criminalizam relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

“Meu nome é Eric Wahl. Eu moro em Seattle, Washington. Eu sou o irmão de Grant Wahl. Eu sou gay”, disse ele no vídeo postado no Instagram.

“Eu sou a razão pela qual ele vestiu a camisa do arco-íris na Copa do Mundo. Meu irmão era saudável. Ele me disse que recebeu ameaças de morte. Não acredito que meu irmão morreu. Eu acredito que ele foi morto. E eu apenas imploro por qualquer ajuda", pediu. Vale ressaltar que o irmão vinha passando mal alguns dias antes da partida entre Argentina e Holanda, mas testou negativo para a Covid-19.

“Ainda estamos tentando descobrir. Ele desmaiou no estádio, recebeu RCP, foi levado pelo Uber para o hospital e morreu de acordo com Celine [esposa de Grant]. Acabamos de falar com o departamento de estado e Celine falou com Ron Klain e a Casa Branca”, comentou.

Confira o vídeo de Eric Wahl: