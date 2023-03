Marcelo, jogador do Fluminense e ex-Real Madrid, se irrita com torcedor

Jogador Marcelo, lateral multicampeão recentemente contratado pelo Fluminense, não gosta de tietação de fã

Parece que o jogador de futebol Marcelo (34), recentemente contratado pelo clube carioca Fluminense, mas que foi multicampeão na Europa com o Real Madrid, da Espanha, não gostou nem um pouco de ser tietado por um torcedor em um restaurante.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Marcelo é filmado por um torcedor enquanto anda pelo estabelecimento e se irrita com a atitude do fã. “Tomara que seu telefone quebre”, disse o atleta, enquanto deixava o restaurante.

Os torcedores na internet ficaram bastante divididos. Alguns criticaram bastante a atitude do lateral do Fluminense, mas outros defenderam o jogador na situação. “Ridículo, tá no clube certo. ‘Ah mas o torcedor…’, fod*-se mermão, ele não tinha direito de desejar isso para o torcedor, vai saber o quanto o torcedor ralou para comprar esse celular e pagar em 24x. Fora que não é a primeira vez que ele trata os fãs mal”, apontou um internauta.

“Pô, figura pública tem que saber lidar com isso", "O cara é a porr* do Marcelo e não quer ser filmado? É meu amigo, sinto lhe informar, isso é algo que vem junto com a fama", "Toda vez que vejo isso, tenho orgulho de não ser fã de nenhum jogador de futebol, amar meu clube e pronto!”, criticaram alguns outros. “Jogador não é animal de zoológico. Quer foto? Pede. Ficar filmando sem consentimento é ridículo e desnecessário. No mais, qual o problema do Marcelo, de cabeça quente, dizer isso? Vamos parar de drama, vai…”, defendeu um outro.

todo o carinho do lateral Marcelo



pic.twitter.com/GbaIGhp2ra — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) March 28, 2023

Marcelo passou 15 temporadas jogando pelo Real Madrid e conquistou inúmeros títulos com o clube espanhol, como cinco Champions League, quatro Mundiais de Clube, seis campeonatos espanhóis e muito mais. Agora, o atleta levou sua sorte de campeão para as Laranjeiras, onde foi formado, e está na final do Campeonato Carioca com o Fluminense, e vai enfrentar o Flamengo.